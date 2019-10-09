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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды сообщили о погибших и раненых после начала операции Турции

18:30 09.10.2019 (обновлено: 20:47 09.10.2019)
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© AFP 2019 / Delil SouleimanДым от бомбардировок в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Дым от бомбардировок в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
© AFP 2019 / Delil Souleiman
Дым от бомбардировок в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
ДАМАСК, 9 окт — РИА Новости. Два мирных жителя погибли и еще двое получили ранения в результате артиллерийского удара турецкой армии по деревне, расположенной западнее сирийского города Рас-эль-Айн.
Об этом сообщил Центр координации и военных операций курдских "Сирийских демократических сил".
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О турецкой атаке по Рас-эль-Айну также объявил сирийский государственный телеканал Ikhbariya, по его данным несколько человек пострадали, их количество не уточняется.
По информации канала, армия Турции атаковала также города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка.
Кроме того, турецкая авиация нанесла удары по линии электропередач, снабжающей энергией водонапорную станцию Аллюк, и по плотине Саффан к северу от Маликии.
В свою очередь, турецкое агентство Anadolu сообщило, что шесть ракет, выпущенных из района сирийского Камышлы, поразили центр города Нусайбин турецкой провинции Мардин. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
Позднее сирийское государственное телевидение объявило, что Турция прекратила обстрелы приграничных сирийских городов, военные начали убирать бетонные блоки на границе. Это может свидетельствовать о подготовке к сухопутной части операции.
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Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства"*.
О том, что такое решение может быть принято, турецкий лидер заявил на прошлой неделе.
Глава государства отмечал, что главными целями Анкары станут очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение сирийских беженцев, которых Турция "не может бесконечно содержать".
Вашингтон, в свою очередь, отказался участвовать в военной операции Анкары и объявил о выводе войск. Как подчеркнули представители "Сирийских демократических сил", тем самым США нарушили договоренности с курдскими формированиями.
Официальный Дамаск неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияВ мире
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Асад протягивал курдам руку, они плевали в неё. "Америка с нами!" говорили они. Но Асад так и не ушел что-то, и пришло время собирать камни.
9 октября, 19:09
Сергей Шмель
44200719
Мир еще раз убедится, что такое дружба с Америкой и чего она стоит. Украине на заметку.
9 октября, 18:58
Броня Гомогенная
40000422
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