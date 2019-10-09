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РИА Новости

В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры

18:17 09.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели в Йошкар-Оле по факту смерти школьника на уроке физкультуры, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Марий Эл.
Восьмилетний мальчик днем во вторник умер во время урока физкультуры в одной из школ Йошкар-Олы на глазах у одноклассников.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Дело возбуждено не против кого-то, а исключительно с целью проведения необходимых следственных действий, чтобы тщательно разобраться в причинах трагедии и проверить все обстоятельства. В настоящее время нет оснований полагать, что кто-то виноват в случившемся", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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Следственный комитет РФЙошкар-ОлаПроисшествия
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