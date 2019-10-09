В Йошкар-Оле возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры

Восьмилетний мальчик днем во вторник умер во время урока физкультуры в одной из школ Йошкар-Олы на глазах у одноклассников.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Дело возбуждено не против кого-то, а исключительно с целью проведения необходимых следственных действий, чтобы тщательно разобраться в причинах трагедии и проверить все обстоятельства. В настоящее время нет оснований полагать, что кто-то виноват в случившемся", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.