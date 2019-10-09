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РИА Новости
Новости Подмосковья

Порядка 50 тысяч мальков стерляди выпустили в верховье Оки

18:15 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоМальки стерляди перед выпуском
Мальки стерляди перед выпуском
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Около 50 тысяч мальков стерляди было выпущено в Оку, для того чтобы восстановить экосистему реки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основной целью этих действий является восполнение ущерба, который причинили водным ресурсам во время строительства и реконструкции трасс. Так, в данной местности проходило строительство Путилковского шоссе, Западного объезда Сергиева Посада.
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Стерлядь ‒ ценный вид. В последние 50 лет отмечается резкое снижение численности этих рыб.
Ранее более 7,5 тысячи мальков сазана выпустили в Железногорское водохранилище в Курской области. Рыб также выпустили для восполнения ущерба, который причинили при реконструкции моста через реку Истру у деревни Бужарово и моста через реку Пехорку у деревни Красково.
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Новости ПодмосковьяМинистерство транспорта Московской областиМосковская область
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