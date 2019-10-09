Порядка 50 тысяч мальков стерляди выпустили в верховье Оки

Основной целью этих действий является восполнение ущерба, который причинили водным ресурсам во время строительства и реконструкции трасс. Так, в данной местности проходило строительство Путилковского шоссе, Западного объезда Сергиева Посада.

Ранее более 7,5 тысячи мальков сазана выпустили в Железногорское водохранилище в Курской области. Рыб также выпустили для восполнения ущерба, который причинили при реконструкции моста через реку Истру у деревни Бужарово и моста через реку Пехорку у деревни Красково.