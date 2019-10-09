Минюст скорректирует закон об алиментах

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минюст России разрабатывает законопроект, который не позволит злостным неплательщикам алиментов избегать уголовной ответственности, делая нерегулярные и несущественные выплаты, сообщает пресс-служба министерства.

По данным министерства, законопроект "О внесении изменений в статью 157 УК РФ" разрабатывается во исполнение плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства и направлен на защиту прав и интересов несовершеннолетних.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников, а также будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц", - заявили в Минюсте.

В министерстве пояснили, что сейчас статья 157 УК РФ устанавливает ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин, если это деяние совершено неоднократно. Под неоднократностью понимается неуплата алиментов без уважительных причин лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние ранее.