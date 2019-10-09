Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Турция не сможет самостоятельно определять масштабы действий своих вооруженных сил на севере Сирии, операция скорее является показательной, считает старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Как отметила эксперт, Турция не может быть самостоятельным игроком в этой зоне и не может определять масштаб операции.

"(Операция – ред.) может быть масштабна в рамках, насколько ей позволят другие страны, которые присутствуют в Сирии. В первую очередь это Россия и США, также там и другие страны-члены НАТО присутствуют, есть Иран как контрбаланс. Масштабы не могут быть на усмотрение Турции", - сказала Кудряшова РИА Новости.

Эксперт отметила, что это не первая операция Турции, "она проводит такие операции на севере Сирии и на севере Ирака регулярно". "Будет зачистка боевиков в какой-то степени, может быть, они уничтожат десяток боевиков, но как-то серьезно относиться к тому, что она каким-то образом уничтожит все партизанские отряды в Сирии - понятно, что это нереально", - подчеркнула она. Эта операция является скорее показательной, считает эксперт.

Кудряшова добавила, что хотя США больше не оказывает политическую поддержку курдским отрядам самообороны, у курдов осталось американское вооружение, их обучали американские инструкторы. Эксперт отметила, что помимо этого, "уничтожить курдов как одного из игроков на сирийской арене не позволит" Россия.

Также она отметила, что военная операция турецких войск повлечет за собой критику на международном уровне и недовольство сирийского руководства.

Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.