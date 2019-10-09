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РИА Новости
Культура

Психологи назвали заболевание, из-за которого смеялся Джокер

20:01 09.10.2019 (обновлено: 20:31 09.10.2019)
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© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Психологи из клиники Мэйо — одного из крупнейших исследовательских центов в мире, выяснили, каким заболеванием страдал герой Хоакина Феникса в фильме "Джокер", сообщает Yahoo Entertainment.
Болезнь, которая заставляла Артура Флека (Джокера) смеяться в неподходящее время, называется псевдобульбарный синдром (PBA).
Это тип эмоционального расстройства, которое проявляется бесконтрольными приступами смеха или плача, и обязательно связано с сопутствующими неврологическими заболеваниями, например, с рассеянным склерозом или черепно-мозговой травмой.
По словам психологов, такие приступы могут продолжаться несколько минут и вызывать у больных смущение, апатию, стресс и депрессию.
Приемная мать Флека жестоко обращалась с ним, когда он был ребенком, что в будущем сказалась на его жизни.
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
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