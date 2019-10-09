Психологи назвали заболевание, из-за которого смеялся Джокер

Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Психологи из клиники Мэйо — одного из крупнейших исследовательских центов в мире, выяснили, каким заболеванием страдал герой Хоакина Феникса в фильме "Джокер", Психологи из клиники Мэйо — одного из крупнейших исследовательских центов в мире, выяснили, каким заболеванием страдал герой Хоакина Феникса в фильме "Джокер", сообщает Yahoo Entertainment.

Болезнь, которая заставляла Артура Флека (Джокера) смеяться в неподходящее время, называется псевдобульбарный синдром (PBA).

Это тип эмоционального расстройства, которое проявляется бесконтрольными приступами смеха или плача, и обязательно связано с сопутствующими неврологическими заболеваниями, например, с рассеянным склерозом или черепно-мозговой травмой.

По словам психологов, такие приступы могут продолжаться несколько минут и вызывать у больных смущение, апатию, стресс и депрессию.