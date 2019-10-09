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РИА Новости
Культура

Телеканал "Россия К" запускает новый танцевальный проект

18:19 09.10.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаАртист балета Сергей Полунин во время выступления на Второй церемонии вручения наград Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра
Артист балета Сергей Полунин во время выступления на Второй церемонии вручения наград Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. "Россия К" девятого октября начинает съемки нового проекта о детском и юношеском танце "Большие и маленькие", сообщает пресс-служба телеканала.
В проекте примут участие 30 коллективов и солистов из разных городов: Москва, Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Набережные Челны, Пермь, Севастополь, Магнитогорск, Нефтеюганск, Казань, Рязань, Костомукша, Томск, Ульяновск, Зеленодольск, Самара, Новосибирск, Новый Уренгой, Очамчира (Абхазия).
В каждой из трех программ — по десять участников, которые сами выбирают вид хореографии - классический, современный или народный танец.
Юных участников судить в привычном смысле никто не будет. Члены жюри будут давать им профессиональные советы, а в конце шоу определят одного победителя в заявленных категориях.
В составе судейства: Сергей Полунин, балетный артист мирового уровня, победитель первого сезона проекта "Большой балет" на телеканале "Россия К", Софья Гайдукова, хореограф, лауреат российских и международных конкурсов, Михаил Зеленский, ведущий программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия К", Александр Могилев, танцовщик, хореограф, балетмейстер.
Ведущая – народная артистка России, прима-балерина Большого театра России, этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова.
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