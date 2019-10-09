Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Руководство Государственной думы направит обращение руководству конгресса США с призывом дать оценку инциденту с депутатом Ингой Юмашевой в Нью-Йорке, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы откладываем ранее запланированные визиты наших парламентариев в США, мы поддерживаем работу депутатской группы по связям с конгрессом и продолжаем эту работу. Мы подготовим в кратчайшие сроки обращение руководства Государственной думы к руководству конгресса США с тем, чтобы эта возмутительная ситуация получила должную оценку руководства обеих палат конгресса США", - сказал Слуцкий журналистам по итогам Совета Госдумы.