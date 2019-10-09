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РИА Новости

Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой

18:06 09.10.2019
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© Фото : Комитет Государственной Думы по Международным Делам Комитет Государственной Думы по Международным Делам Инга Юмашева
Инга Юмашева
© Фото : Комитет Государственной Думы по Международным Делам Комитет Государственной Думы по Международным Делам
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Руководство Государственной думы направит обращение руководству конгресса США с призывом дать оценку инциденту с депутатом Ингой Юмашевой в Нью-Йорке, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы откладываем ранее запланированные визиты наших парламентариев в США, мы поддерживаем работу депутатской группы по связям с конгрессом и продолжаем эту работу. Мы подготовим в кратчайшие сроки обращение руководства Государственной думы к руководству конгресса США с тем, чтобы эта возмутительная ситуация получила должную оценку руководства обеих палат конгресса США", - сказал Слуцкий журналистам по итогам Совета Госдумы.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Инга Юмашева на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 10:49РИА Новости
В Госдуме ждут от американских властей извинений из-за инцидента с Юмашевой
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Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеЛеонид СлуцкийИнга ЮмашеваГосдума РФГосударственный департамент СШАКонгресс СШАРоссияСШАВ мире
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