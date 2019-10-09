Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T22:18Z
https://ria.ru/20191009/1559595699.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155958/82/1559588214_0:4:3590:2023_1036x0_80_0_0_4e56fad72100e6f18f73c25f39257754.jpg
РИА Новости

Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы

18:03 09.10.2019 (обновлено: 22:18 09.10.2019)
465
© AP Photo / Jens MeyerСотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт после инцидента в Галле, где ранее произошла стрельба с двумя жертвами, сообщила полиция земель в Twitter.
Кроме того, усилен контроль на транспортных маршрутах в Польшу и Чехию.
Ранее полиция сообщила, что при стрельбе в Галле, по предварительным данным, погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
420020
Обсудить 0
Стрельба в ГаллеГалле (Саксония-Анхальт)Саксония-АнхальтГерманияВ мире
Рекомендуем
Один из нападавших на улице Галле, Германия
Генсек ООН осудил нападение в немецком Галле
РИА
Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
В немецком Галле полиция разрешила жителям выходить на улицу
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
СМИ сообщили о попытке стрелявшего в Галле мужчины напасть на закусочную
Лента
новостей
Нефтяной станок-качалка
Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
Полицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
СМИ: в Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности после стрельбы в Галле
Инга Юмашева
Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
Пассажирский самолет в небе
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
Бойцы курдских вооруженных сил
Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
Советник президента РФ Сергей Глазьев
Путин уволил Глазьева с должности советника
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
Полицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
В Галле два человека поступили в клинику с огнестрельными ранениями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:29Читинского блогера арестовали на пять суток за розыгрыш со взрывом машины
10:27Эксперт прокомментировал ситуацию с увольнением ростовского воспитателя
10:26Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
Лента новостейМолния