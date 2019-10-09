Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт после инцидента в Галле, где ранее произошла стрельба с двумя жертвами, сообщила полиция земель в Twitter.
Кроме того, усилен контроль на транспортных маршрутах в Польшу и Чехию.
Ранее полиция сообщила, что при стрельбе в Галле, по предварительным данным, погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.