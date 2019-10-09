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РИА Новости

Генеральный директор ФосАгро Гурьев избран членом бюро правления РСПП

18:01 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Генеральный директор группы "ФосАгро", член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Гурьев, избран членом Бюро Правления РСПП, сообщает пресс-служба компании.
"В новом качестве я намерен активно участвовать в реализации инициатив, направленных на защиту интересов российских производителей на зарубежных рынках, а также в области устойчивого развития. Уверен, совместными усилиями мы сможем способствовать дальнейшему росту конкурентоспособности отечественных предприятий", - сказал Гурьев, выступая на заседании Бюро Правления РСПП.
По словам президента РСПП Александра Шохина, опыт генерального директора компании ФосАгро – системообразующего игрока в мировой отрасли минеральных удобрений и АПК, участвующей в обеспечении национальной и глобальной продовольственной безопасности, будет крайне востребован в Бюро Правления РСПП, особенно в части отстаивания интересов по снятию заградительных барьеров на рынках зарубежных стран.
"Рассчитываем, что работа Андрея Гурьева на новом посту также поможет распространению среди российского бизнеса лучших практик в области корпоративной социальной ответственности, которой ФосАгро традиционно уделяет большое внимание, реализуя ряд важных социальных проектов, как в России, так и на уровне ООН", - отметил Шохин, слова которого цитирует пресс-служба ФосАгро.
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
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Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
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