Генеральный директор ФосАгро Гурьев избран членом бюро правления РСПП

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Генеральный директор группы "ФосАгро", член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Гурьев, избран членом Бюро Правления РСПП, сообщает пресс-служба компании.

"В новом качестве я намерен активно участвовать в реализации инициатив, направленных на защиту интересов российских производителей на зарубежных рынках, а также в области устойчивого развития. Уверен, совместными усилиями мы сможем способствовать дальнейшему росту конкурентоспособности отечественных предприятий", - сказал Гурьев, выступая на заседании Бюро Правления РСПП.

По словам президента РСПП Александра Шохина, опыт генерального директора компании ФосАгро – системообразующего игрока в мировой отрасли минеральных удобрений и АПК, участвующей в обеспечении национальной и глобальной продовольственной безопасности, будет крайне востребован в Бюро Правления РСПП, особенно в части отстаивания интересов по снятию заградительных барьеров на рынках зарубежных стран.