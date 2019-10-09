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РИА Новости
Война в Сирии

НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии

17:58 09.10.2019 (обновлено: 18:17 09.10.2019)
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. НАТО была проинформирована властями Турции об операции в Сирии, ожидает от Анкары сдержанных и пропорциональных действий во избежание дестабилизации ситуации в регионе, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"У нашего союзника Турции есть легитимная обеспокоенность в сфере безопасности. НАТО была проинформирована властями Турции об операции на севере Сирии. Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, привести к эскалации напряженности, привести к большим человеческим страданиям", - заявил Столтенберг в Риме. Его выступление транслировала пресс-служба альянса.

"Я рассчитываю, что Турция будет действовать сдержанно, обеспечит, чтобы любые действия, которые она предпринимает на севере Сирии, были пропорциональными и взвешенными. Мы не должны подорвать достижения, достигнутые в борьбе с нашим общим врагом - ИГ*", - сказал Столтенберг.

Он также сообщил, что "будет обсуждать этот вопрос с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом в пятницу в Стамбуле".
Ранее Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. На этом фоне сирийские курды (Центр координации и военных операций SDF) призвали США и коалицию ввести бесполетную зону на северо-востоке САР для обеспечения своей безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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