НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. НАТО была проинформирована властями Турции об операции в Сирии, ожидает от Анкары сдержанных и пропорциональных действий во избежание дестабилизации ситуации в регионе, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"У нашего союзника Турции есть легитимная обеспокоенность в сфере безопасности. НАТО была проинформирована властями Турции об операции на севере Сирии. Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, привести к эскалации напряженности, привести к большим человеческим страданиям", - заявил Столтенберг в Риме. Его выступление транслировала пресс-служба альянса.

"Я рассчитываю, что Турция будет действовать сдержанно, обеспечит, чтобы любые действия, которые она предпринимает на севере Сирии, были пропорциональными и взвешенными. Мы не должны подорвать достижения, достигнутые в борьбе с нашим общим врагом - ИГ*", - сказал Столтенберг.

Он также сообщил, что "будет обсуждать этот вопрос с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом в пятницу в Стамбуле".

Ранее Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. На этом фоне сирийские курды (Центр координации и военных операций SDF) призвали США и коалицию ввести бесполетную зону на северо-востоке САР для обеспечения своей безопасности.