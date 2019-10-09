Путин уволил Глазьева с должности советника

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.

Соответствующий Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На прошлой неделе Глазьева утвердили на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Сергей Глазьев в начале 1990-х был первым заместителем министра, а затем министром внешнеэкономических связей, позже — депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов. В 2008 году стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, а с 2009 по 2012 год занимал должность ответственного секретаря комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

В июне 2012 года был назначен советником президента. В этом качестве Глазьев известен докладами, в которых жестко критиковал действия правительства и Центробанка. В частности, он призывал Минфин и ЦБ отказаться от вложения средств национальных резервов в доллары и евро, предлагая поддержать за их счет собственного производства.