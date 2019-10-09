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РИА Новости

Путин уволил Глазьева с должности советника

17:58 09.10.2019 (обновлено: 00:01 10.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ Сергей Глазьев
Советник президента РФ Сергей Глазьев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Советник президента РФ Сергей Глазьев. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
Соответствующий Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
На прошлой неделе Глазьева утвердили на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Сергей Глазьев в начале 1990-х был первым заместителем министра, а затем министром внешнеэкономических связей, позже — депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов. В 2008 году стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, а с 2009 по 2012 год занимал должность ответственного секретаря комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.
В июне 2012 года был назначен советником президента. В этом качестве Глазьев известен докладами, в которых жестко критиковал действия правительства и Центробанка. В частности, он призывал Минфин и ЦБ отказаться от вложения средств национальных резервов в доллары и евро, предлагая поддержать за их счет собственного производства.
Среди известных идей политика — ограничить вывоз капитала из страны, поддержать собственных производителей через ослабление рубля, а также запретить закупки импортных товаров за счет государства.
Советник президента РФ Сергей Глазьев
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