МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии

БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать силовую операцию на северо-востоке Сирии и призвал к ее прекращению, отметив риск укрепления позиций террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает министерство иностранных дел Германии.

Ранее президент Турции объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство"*.