МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии

БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать силовую операцию на северо-востоке Сирии и призвал к ее прекращению, отметив риск укрепления позиций террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает министерство иностранных дел Германии.
Ранее президент Турции объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство"*.
"Решительно осуждаем наступление Турции на северо-востоке Сирии. Турция идет на риск дестабилизации региона и нового усиления позиций ИГ*. Призываем Турцию прекратить наступление и обеспечивать свои интересы в сфере безопасности мирными путями", - говорится в сообщении Мааса, размещенном в аккаунте ведомства в Twitter.
*Запрещенная в России террористическая организация