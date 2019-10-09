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РИА Новости
Война в Сирии

Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии

17:54 09.10.2019 (обновлено: 17:56 09.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Операция Турции в Сирии может оказать негативное влияние на ситуацию в регионе, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. По словам турецкого лидера, данная операция нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома.
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"Судя по сообщениям СМИ, обещанное 5 октября президентом Турции Эрдоганом наступление на севере Сирии к востоку от Евфрата действительно началось. И это делается несмотря на то, что данная операция выходит за рамки согласованного с США плана по созданию на северо-востоке Сирии зоны безопасности, и Вашингтон уже заявил в понедельник, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии", - сказал Косачев РИА Новости в среду.
"Не думаю, что действия турецкой стороны окажут позитивное воздействие на ситуацию в регионе и непосредственно в Сирии", - отметил он.
Тем более, что с властями Сирии операция не согласовывалась в принципе, а это суверенное государство и член ООН, подчеркнул Косачев.
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"Убеждён, что накопившиеся озабоченности могут быть сняты не военными операциями, а налаживанием прочного мира в суверенной и территориально целостной Сирии, для чего нужен, в первую очередь, диалог между Дамаском и курдскими общинами на границе с Турцией", - сказал сенатор.
По его словам, Россия "готова всецело способствовать диалогу, чтобы избежать эскалации конфликта в этом районе".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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