Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Операция Турции в Сирии может оказать негативное влияние на ситуацию в регионе, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. По словам турецкого лидера, данная операция нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома.

"Судя по сообщениям СМИ, обещанное 5 октября президентом Турции Эрдоганом наступление на севере Сирии к востоку от Евфрата действительно началось. И это делается несмотря на то, что данная операция выходит за рамки согласованного с США плана по созданию на северо-востоке Сирии зоны безопасности, и Вашингтон уже заявил в понедельник, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии", - сказал Косачев РИА Новости в среду.

"Не думаю, что действия турецкой стороны окажут позитивное воздействие на ситуацию в регионе и непосредственно в Сирии", - отметил он.

Тем более, что с властями Сирии операция не согласовывалась в принципе, а это суверенное государство и член ООН, подчеркнул Косачев.

"Убеждён, что накопившиеся озабоченности могут быть сняты не военными операциями, а налаживанием прочного мира в суверенной и территориально целостной Сирии, для чего нужен, в первую очередь, диалог между Дамаском и курдскими общинами на границе с Турцией", - сказал сенатор.

По его словам, Россия "готова всецело способствовать диалогу, чтобы избежать эскалации конфликта в этом районе".