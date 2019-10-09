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РИА Новости
Война в Сирии

Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии

17:53 09.10.2019 (обновлено: 17:54 09.10.2019)
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© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali DagКолонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali Dag
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. РФ, США, Великобритания, ФРГ, Франция и Италия были проинформированы о начале операции ВС Турции "Источник мира" на севере Сирии, говорится в сообщении министерства обороны Турции.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство*".
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"РФ, США, Великобритания, ФРГ, Франция и Италия были уведомлены о начале операции ВС Турции "Источник мира" на севере Сирии. Также уведомления получили генеральные секретари НАТО и ООН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оповещения были направлены в 14.00 (совпадает с мск). Сама операция началась в 16.00 (мск).
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
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