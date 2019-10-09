Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии

АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. РФ, США, Великобритания, ФРГ, Франция и Италия были проинформированы о начале операции ВС Турции "Источник мира" на севере Сирии, говорится в сообщении министерства обороны Турции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство*".

"РФ, США, Великобритания, ФРГ, Франция и Италия были уведомлены о начале операции ВС Турции "Источник мира" на севере Сирии. Также уведомления получили генеральные секретари НАТО и ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оповещения были направлены в 14.00 (совпадает с мск). Сама операция началась в 16.00 (мск).