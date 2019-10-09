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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции

17:49 09.10.2019
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© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе
Турецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Турецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Основная цель новой турецкой военной операции в Сирии – создать зону безопасности вдоль своих границ, за которую не могли бы просочиться курдские вооруженные формирования, Анкара вряд ли посягнет на территориальную целостность САР, заявил РИА Новости в среду военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"В сложившейся ситуации для России главное, что в разговоре между министрами иностранных дел России и Турции Анкара подтвердила приверженность принципам территориальной целостности Сирии, и не будет претендовать на оккупацию или изменение статуса той части приграничной территории, в которую входит сегодня турецкая армия", - сказал Коротченко.
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Эксперт пояснил, что данная операция преследует цель установить тридцатикилометровую зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы, за которую будут полностью вытеснены курдские вооруженные формирования.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* .
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По словам турецкого лидера, данная операция нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома.
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