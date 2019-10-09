Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения

"Полагаю, было бы правильным, если бы мы рассматривали и "первичку" как часть национального проекта. Это можно формализовать, это можно не формализовать, но факт совершенно очевидный, что первичное звено здравоохранения - это часть здравоохранения в целом, и, если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры и региональные", - сказал Путин. Он подчеркнул, что основное количество людей идут за помощью именно в свои районные поликлиники и больницы.