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РИА Новости

Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения

17:42 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 9 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 9 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 9 октября 2019
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Модернизация первичного звена здравоохранения, формально или неформально, должна идти в рамках работы над соответствующим национальным проектом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Полагаю, было бы правильным, если бы мы рассматривали и "первичку" как часть национального проекта. Это можно формализовать, это можно не формализовать, но факт совершенно очевидный, что первичное звено здравоохранения - это часть здравоохранения в целом, и, если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры и региональные", - сказал Путин. Он подчеркнул, что основное количество людей идут за помощью именно в свои районные поликлиники и больницы.
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Медведев, в свою очередь, подтвердил, что правительство будет вести свою работу в сфере первичного звена в соответствии с принципами, по которыми строится нацпроект по здравоохранению.
"Эти принципы позволяют работать проще, меньше это забюрокрачивать все, меньше управленческих решений принимать, действовать быстрее - так, чтобы как можно быстрее перейти уже к фазе реализации", - сказал премьер-министр РФ.
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