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РИА Новости
Война в Сирии

Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии

17:34 09.10.2019 (обновлено: 17:41 09.10.2019)
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© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© AP Photo / Hasan Jamali
ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) подожгли несколько нефтяных скважин в сирийской провинции Хасеке на фоне авиаударов турецких ВВС, передает сирийский телеканал Ikhbariya.
"Отряды SDF подожгли несколько нефтяных скважин на севере Хасеке", - говорится в сообщении сирийского телевидения.
Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.
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