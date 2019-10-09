Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии

Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.