В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Необходимо запретить продажу вейпов несовершеннолетним и использование вейпов в общественных местах, считает эксперт тематической площадки ОНФ "Здравоохранение", главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов заявил, что вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти.

"Я думаю, что ограничительные меры, такие как запрет на их использование в общественных местах и продажа несовершеннолетним, – это тот первый шаг, который необходимо сделать в отношении вейпов", - цитирует пресс-служба ОНФ слова Брюна.

Эксперт ОНФ добавил, что нет необходимости ждать 2-3 года, пока будут собраны доказательства о вреде вейпов. По его словам, уже сейчас надо ускорить принятие законопроекта о приравнивании вейпов и электронных сигарет к табачным изделиям.

Брюн также отметил, что вейпы и электронные сигареты причиняют людям двойной вред.