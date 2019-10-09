В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Необходимо запретить продажу вейпов несовершеннолетним и использование вейпов в общественных местах, считает эксперт тематической площадки ОНФ "Здравоохранение", главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов заявил, что вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти.
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"Я думаю, что ограничительные меры, такие как запрет на их использование в общественных местах и продажа несовершеннолетним, – это тот первый шаг, который необходимо сделать в отношении вейпов", - цитирует пресс-служба ОНФ слова Брюна.
Эксперт ОНФ добавил, что нет необходимости ждать 2-3 года, пока будут собраны доказательства о вреде вейпов. По его словам, уже сейчас надо ускорить принятие законопроекта о приравнивании вейпов и электронных сигарет к табачным изделиям.
Брюн также отметил, что вейпы и электронные сигареты причиняют людям двойной вред.
"С одной стороны, сам никотин, который вызывает излишнюю стимуляцию и спазмы сосудов. С другой стороны – растворители, содержащиеся в жидкостях для вейпов. Они растворяют мембраны, из которых состоят легкие человека. Отсюда различные легочные заболевания, о которых говорят западные врачи, прежде всего американские. Еще более отдаленные последствия – это слабоумие", - заключил эксперт.