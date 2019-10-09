Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Операция Турции на севере Сирии усилит напряженность на всем Ближнем Востоке, ответственность за нее лежит на Вашингтоне: Анкара не начала бы военные действия, если бы Вашингтон не отвел войска, считает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство*". Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

"Действия Турции приведут к усилению напряженности не только в Сирии, но и в "большом Курдистане" и вообще на Ближнем Востоке", - сказал Сажин РИА Новости. "Это будет продолжением раздела Сирии, которая уже сейчас находится в раздробленном состоянии. Безусловно, Эрдоган ни на севере, ни на северо-востоке не отдаст ту территорию, которую завоюет", - полагает он.

"Здесь, я думаю, большая вина Соединенных Штатов. Если бы они не ушли из той местности, на которую рассчитывает Эрдоган, я думаю, Эрдоган не решился бы начать боевые действия", - отметил эксперт. При этом он подчеркнул, что пока непонятно, насколько американцы покинули район проведения операции. Однако, по его мнению, "серьезных демаршей со стороны Вашингтона быть не может", ведь США и Турция являются союзниками по НАТО.

При этом эксперт затруднился предположить, сколько может продлиться операция. "Если сопротивления практически не будет, то это немного времени займет. Если будет сопротивление, то, конечно, это будут серьезные боевые действия, потому что курдские боевые отряды хорошо подготовлены. Кстати, подготовлены они американскими, британскими и французскими специалистами. К тому же, у них неплохое вооружение", - сказал он. Кроме того, пока неясно, как на действия Турции будет реагировать режим президента Сирии Башара Асада.

Сажин указал, что действия Турции наносят сильный удар по "астанинскому процессу" сирийского урегулирования, гарантами которого являются Россия, Иран и Турция.

"Астанинский формат совершенно явно имеет тенденцию если не к распаду, то к замораживанию, потому что Иран выступил резко против действий Турции, Москва их тоже не одобряет, то есть здесь ни о каких общих тройственных действиях на территории Сирии речи сейчас быть не может", - пояснил эксперт. При этом, по его словам, Россия и Иран в этих условиях могут ответить Турции "исключительно призывами к переговорам, не больше".

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.