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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии

17:26 09.10.2019
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© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali DagКолонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali Dag
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Турецкая авиация наносит авиаудары по КПП на границе с Сирией в районе сирийского города Рас эль-Айн, а также по зернохранилищам, передает гостелевидение Сирии.
Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд.
"Целью турецкой агрессии стали КПП на границе и зернохранилища в Рас эль-Айне", - передает телеканал Ikhbariya.
Также канал сообщает об артиллерийских ударах турецкой армии по городу Айн-Иса в провинции Ракка.
По данным телеканала, члены SDF сжигают документы в своих штабах, а также подожгли покрышки в большинстве районов города.
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