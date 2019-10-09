Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии

ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Турецкая авиация наносит авиаудары по КПП на границе с Сирией в районе сирийского города Рас эль-Айн, а также по зернохранилищам, передает гостелевидение Сирии.

Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд.

"Целью турецкой агрессии стали КПП на границе и зернохранилища в Рас эль-Айне", - передает телеканал Ikhbariya

Также канал сообщает об артиллерийских ударах турецкой армии по городу Айн-Иса в провинции Ракка.