Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии

ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) в ответ на авиаудары турецких ВВС обстреляли снарядами турецкий город Нусайбин на границе с Сирией, передает гостелевидение САР.

Кроме того, SDF обстреляли турецкий пограничный город Джейланпынар напротив сирийского Рас эль-Айна, а также позиции турецкой армии напротив сирийского города аль-Маликия в провинции Хасеке.

Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.