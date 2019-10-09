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РИА Новости

Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной

17:24 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер все ещё не исключает возможности достижения договоренности с Великобританией для ее организованного выхода из ЕС, об этом он заявил в ходе выступления в Европарламенте.
"Мы продолжаем диалог с Британией... Я не исключаю сделки", - сказал он.
Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.
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Выход Британии из ЕвросоюзаТереза МэйЖан-Клод ЮнкерЕвропейский парламентЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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