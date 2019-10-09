Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил, что утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.

Соответствующее поручение глава государства дал накануне.

"Я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены", — доложил председатель правительства.

Путин, со своей стороны, отметил, что эту работу следует рассматривать как часть национального проекта.

"Это можно формализовать, это можно не формализовать, но факт совершенно очевидный, что первичное звено здравоохранения — это часть здравоохранения в целом, и если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры и региональные", — сказал он, подчеркнув, что люди прежде всего идут за помощью именно в районные поликлиники и больницы.

Медведев подтвердил, что правительство будет вести работу в сфере первичного звена в соответствии с принципами, по которым строится нацпроект по здравоохранению. По его словам, это позволит работать проще, меньше все забюрокрачивать и действовать быстрее.

Президент также обратил внимание на вопрос с оплатой труда.