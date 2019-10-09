СМИ: в Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности после стрельбы в Галле

Полиция Лейпцига усилила присутствие у синагоги в центральной части города, у здания находятся около пяти полицейских, некоторые из них вооружены автоматами, сообщает dpa. Полицейские также дежурят у синагоги Дрездена.

Ранее полиция сообщила, что при стрельбе в Галле, по предварительным данным, погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.