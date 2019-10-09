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РИА Новости

СМИ: в Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности после стрельбы в Галле

17:21 09.10.2019
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© AP Photo / dpa/Robert MichaelПолицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Полицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© AP Photo / dpa/Robert Michael
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Меры безопасности усилены в синагогах Лейпцига и Дрездена после инцидента в немецком Галле, где ранее произошла стрельба у синагоги и в результате которой погибли два человека, сообщила газета Welt.
Полиция Лейпцига усилила присутствие у синагоги в центральной части города, у здания находятся около пяти полицейских, некоторые из них вооружены автоматами, сообщает dpa. Полицейские также дежурят у синагоги Дрездена.
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При этом полиция Саксонии сообщила в Twitter, что на данный момент по-прежнему нет свидетельств того, что один из преступников из Галле находится в районе Лейпцига.
Как пишет таблоид Bild, другие города также усилили меры безопасности в синагогах. В частности, речь идёт о Берлине и Франкфурте-на-Майне, а также федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия.
Ранее полиция сообщила, что при стрельбе в Галле, по предварительным данным, погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
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