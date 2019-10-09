В России разрабатывают технологию скоростных перелетов в удаленные регионы

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российская компания "КосмоКурс", разрабатывающая суборбитальную туристическую систему для полетов в космос, в дальнейшем планирует использовать свои наработки для организации скоростных перелетов в удаленные регионы мира, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.

"Мы сейчас разрабатываем многоразовый суборбитальный космический комплекс, в котором ракета и капсула с пассажирами во время своего полета не выходят за огороженную зону безопасности. Эта система может использоваться для полетов из точки в точку, но только на короткие расстояния. У нас есть идея дальнейшего развития проекта, версия 2.0, и она уже прорабатывается, где система станет намного проще, дешевле, а безопасность полетов станет равна безопасности перелета на самолёте. После этого систему можно будет сертифицировать для полетов над заселенными территориями", - рассказал Пушкин.

По предварительной оценке, активная проработка нового вида транспорта начнется в 2023 году, после того как компания приступит испытаниям в "железе" текущей версии суборбитальной туристической системы. "Наш проект настолько новый и необычный, что у людей может возникнуть внутреннее психологическое сопротивление, поэтому мы сначала продемонстрируем технологии на суборбитальной туристической системе", - сообщил он.

По словам Пушкина, техническую безопасность новой системы планируется довести до такого уровня, что даже в случае аварии она обеспечит безопасное приземление пассажиров. Межполетное обслуживание ракеты планируется проводить прямо на космодроме, без транспортировки ее в ангар, так же как сейчас обслуживаются самолёты в аэропортах.

Стоимость билета, пояснил Пушкин, пока не просчитывалась, но она может быть одного порядка с полетом на бизнес-джете или в бизнес-классе регулярной авиации. "Например, из Москвы во Владивосток можно будет добраться за 30 минут", - сказал он.

Ранее компания "КосмоКурс" объявила о подписании соглашения о создании космодрома под Нижним Новгородом. До этого она получила лицензию Роскосмоса на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году, из 15 минут в невесомости туристы будут находиться около пяти. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.