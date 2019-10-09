Гитару и кофту Курта Кобейна выставят на аукционе

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Кофту Курта Кобейна оливкового цвета и бирюзовую гитару продадут на аукционе Julien’s, сообщает USA Today.
Речь идет о гитаре Fender 1993 года для левшей: музыкант брал ее с собой на гастроли Utero. Это один из последних его инструментов.
Торги состоятся 25 и 26 октября. Помимо вещей лидера группы Nirvana, на нем будут выставлены рукописи Боба Дилана, Эрика Клэптона и Брюса Спрингстина.
Курт Кобейн, один из лидеров гранж-рока в начале 90-х годов, покончил собой пятого апреля 1994 в возрасте 27 лет.