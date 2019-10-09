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РИА Новости
Культура

Гитару и кофту Курта Кобейна выставят на аукционе

17:43 09.10.2019
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© Канал nirvana на YoutubeNirvana на Unplugged In New York
Nirvana на Unplugged In New York
© Канал nirvana на Youtube
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Кофту Курта Кобейна оливкового цвета и бирюзовую гитару продадут на аукционе Julien’s, сообщает USA Today.
Речь идет о гитаре Fender 1993 года для левшей: музыкант брал ее с собой на гастроли Utero. Это один из последних его инструментов.
Торги состоятся 25 и 26 октября. Помимо вещей лидера группы Nirvana, на нем будут выставлены рукописи Боба Дилана, Эрика Клэптона и Брюса Спрингстина.
Курт Кобейн, один из лидеров гранж-рока в начале 90-х годов, покончил собой пятого апреля 1994 в возрасте 27 лет.
Курт Кобейн, вокалист группы Нирвана, во время записи MTV's Live и Loud Production в Сиэтле
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Дом Курта Кобейна выставили на продажу за 7,5 миллионов долларов
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