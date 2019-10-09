Минздрав подготовит памятку по получению незарегистрированных препаратов

"Поскольку министерство разрабатывает памятку для родителей, то проблема разнесена на два уровня... это для тех (пациентов - ред.) уже, врачебные, комиссии по которым прошли, и те, которые вступают, то есть которым будет требоваться еще такое назначение терапии и продолжение", - сказала Максимкина журналистам, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с закупкой незарегистрированных в РФ лекарств, в том числе с "Фризиумом" (клобазам).