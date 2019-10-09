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РИА Новости

Минздрав подготовит памятку по получению незарегистрированных препаратов

17:16 09.10.2019
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© Depositphotos / Ai825Доказательная медицина
Доказательная медицина
© Depositphotos / Ai825
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минздрав готовит памятку для родителей, которым понадобится получить незарегистрированный препарат для ребенка, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.
"Поскольку министерство разрабатывает памятку для родителей, то проблема разнесена на два уровня... это для тех (пациентов - ред.) уже, врачебные, комиссии по которым прошли, и те, которые вступают, то есть которым будет требоваться еще такое назначение терапии и продолжение", - сказала Максимкина журналистам, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с закупкой незарегистрированных в РФ лекарств, в том числе с "Фризиумом" (клобазам).
По ее словам, Минздрав договорилась с компанией Sanofi, ранее прервавшей регистрацию препарата клобазам из-за того, что он требуется небольшому количеству пациентов, о регистрации препарата. Это позволит завозить его легально.
Максимкина объяснила, что риск незарегистрированных препаратов заключается в том, что они не проходят проверку качества, нет нормативной документации параметров качества, по которым можно было бы выполнить проверку.
"Есть памятка для родителей о том, что они об этом получат информированное согласие, что они подписываются под этим, что препарат не проходил проверку качества", - добавила Максимкина.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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