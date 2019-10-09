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РИА Новости

С Первого канала взыскали 80 тысяч рублей за использование клипа Казаченко

17:15 09.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский певец Вадим Казаченко
Российский певец Вадим Казаченко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский певец Вадим Казаченко. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Издательства Джем" взыскал с Первого канала 80 тысяч рублей за незаконное использование клипа певца Вадима Казаченко в передаче "Пусть говорят", следует из опубликованного в среду решения суда.
Суд удовлетворил иск частично. ООО "Издательство Джем", которому принадлежат права на аудиовизуальное произведение "Вадим Казаченко Ft. Ирина Аманти - Предложение", требовало от ответчика 400 тысяч рублей.
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Спорный видеоклип был использован без разрешения правообладателя в выпуске популярного телешоу в сентябре 2017 года под названием "Шок! Вадим Казаченко - двоеженец?".
По мнению истца, телеканал допустил шесть видов незаконного использования произведения, в том числе довел его до всеобщего сведения на сайте, передавал в эфир, по кабелю, включил в состав другого аудиовизуального произведения – телепередачи.
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Суд пришел к выводу, что "ответчиком допущено только одно нарушение из указанных истцом, а именно: доведение до всеобщего сведения". На этом основании суд уменьшил размер компенсации с 400 тысяч рублей, запрошенных истцом, до 80 тысяч рублей.
Вадим Казаченко - советский и российский эстрадный певец.
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Вадим КазаченкоПервый канал (телеканал)РоссияПроисшествия
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