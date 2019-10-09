Совбез ООН призвал стороны к сдержанности из-за операции Турции в Сирии

ООН, 9 окт - РИА Новости. Совбез ООН в свете начавшейся военной операции Турции на севере Сирии призывает стороны к максимальной сдержанности, заявил журналистам постпред ЮАР при ООН, председательствующий в СБ, Джерри Мэтьюс Матджила.
"Мы слышали о том, что происходит, и Совет следит за ситуацией на севере Сирии. На этом этапе мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и обеспечить защиту гражданского населения", - сказал Матджила.
По его словам, военного решения конфликта в САР нет. "Мы хотели бы призвать все стороны исполнять свои национальные обязательства и полностью исполнять резолюцию 2254", - добавил он.
Пока, как указал дипломат, запросов на проведение заседания СБ ООН не поступало.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.