Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию на севере Сирии

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер призвал Турцию действовать сдержанно в Сирии и остановить военную операцию, которая, по его словам, не приведет к "положительным результатам".
"У Турции есть озабоченности в сфере безопасности на границе с Сирией. Тем не менее, я призываю Турцию, а также других акторов действовать со сдержанностью и остановить операции, которые уже проходят. Эта военная акция не ведет к положительным результатам", - заявил Юнкер, выступая в Европарламенте.
Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд.