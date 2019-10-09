Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию на севере Сирии

"У Турции есть озабоченности в сфере безопасности на границе с Сирией. Тем не менее, я призываю Турцию, а также других акторов действовать со сдержанностью и остановить операции, которые уже проходят. Эта военная акция не ведет к положительным результатам", - заявил Юнкер, выступая в Европарламенте.