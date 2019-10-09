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РИА Новости
Война в Сирии

Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию на севере Сирии

17:08 09.10.2019 (обновлено: 17:15 09.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер призвал Турцию действовать сдержанно в Сирии и остановить военную операцию, которая, по его словам, не приведет к "положительным результатам".
"У Турции есть озабоченности в сфере безопасности на границе с Сирией. Тем не менее, я призываю Турцию, а также других акторов действовать со сдержанностью и остановить операции, которые уже проходят. Эта военная акция не ведет к положительным результатам", - заявил Юнкер, выступая в Европарламенте.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
16:33РИА Новости
Эрдоган назвал одну из целей турецкой операции в Сирии
Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзТурцияСирияВ мире
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