В Сирии заявили, что турецкая авиация нанесла аудар по Телль-Абъяду

ДАМАСК/АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд, передает сирийское гостелевидение.

Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке.

"Турецкая авиация атаковала Телль-Абъяд в провинции Ракка", - передает телеканал Syria TV

По данным турецкого телеканала NTV , турецкие вооруженные силы обстреливают Телль-Абъяд из артиллерии. Также артиллерийскому обстрелу подвергается город Рас эль-Айн.

Вашингтон ранее заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.

Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.