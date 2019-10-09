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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии заявили, что турецкая авиация нанесла аудар по Телль-Абъяду

17:07 09.10.2019 (обновлено: 17:22 09.10.2019)
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© REUTERS / StringerТурецкая военная техника на границе Турции и Сирии
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
© REUTERS / Stringer
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
ДАМАСК/АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд, передает сирийское гостелевидение.
Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке.
"Турецкая авиация атаковала Телль-Абъяд в провинции Ракка", - передает телеканал Syria TV.
По данным турецкого телеканала NTV, турецкие вооруженные силы обстреливают Телль-Абъяд из артиллерии. Также артиллерийскому обстрелу подвергается город Рас эль-Айн.
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Вашингтон ранее заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.
Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
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Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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