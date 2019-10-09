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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Турции пригласил послов стран-членов Совбеза ООН

17:05 09.10.2019 (обновлено: 17:06 09.10.2019)
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. МИД Турции пригласил послов стран-членов Совбеза ООН, чтобы уведомить их о начале операции в Сирии, заявил РИА Новости представитель министерства.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
16:33РИА Новости
Эрдоган назвал одну из целей турецкой операции в Сирии
"Послы стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, приглашены в наше министерство для получения информации об операции "Источник мира" в Сирии", - сказал собеседник агентства.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСовет Безопасности ООНМИД ТурцииТурцияВ мире
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