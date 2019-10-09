АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. МИД Турции пригласил послов стран-членов Совбеза ООН, чтобы уведомить их о начале операции в Сирии, заявил РИА Новости представитель министерства.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

"Послы стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, приглашены в наше министерство для получения информации об операции "Источник мира" в Сирии", - сказал собеседник агентства.