В пресс-службе КВН опровергли информацию о взносах за участие в программе

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Слова стендап-комика Нурлана Сабурова о финансовых взносах для участия в телевизионной программе "Клуб веселых и находчивых" являются беспочвенными и неверными, заявили РИА Новости в пресс-службе КВН.
Ранее Сабуров рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю, что для участия в КВН необходимо совершать финансовые взносы.
"Нурлан Сабуров не был замечен в телевизионных лигах МС КВН (Международный союз КВН). Он не играл ни в высшей лиге, ни в премьер-лиге, поэтому его слова о том, что участие в КВН требует финансовых взносов, беспочвенны и неверны! Чтобы играть в КВН, нужен талант и немного удачи", - отметили в пресс-службе.