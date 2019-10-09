В пресс-службе КВН опровергли информацию о взносах за участие в программе

"Нурлан Сабуров не был замечен в телевизионных лигах МС КВН (Международный союз КВН). Он не играл ни в высшей лиге, ни в премьер-лиге, поэтому его слова о том, что участие в КВН требует финансовых взносов, беспочвенны и неверны! Чтобы играть в КВН, нужен талант и немного удачи", - отметили в пресс-службе.