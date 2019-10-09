Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T17:05Z
https://ria.ru/20191009/1559592315.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/49866/05/498660570_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_9e04137b69c54855dcfb48f98cb583d6.jpg
РИА Новости

В пресс-службе КВН опровергли информацию о взносах за участие в программе

17:05 09.10.2019
124
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКВН
КВН
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Слова стендап-комика Нурлана Сабурова о финансовых взносах для участия в телевизионной программе "Клуб веселых и находчивых" являются беспочвенными и неверными, заявили РИА Новости в пресс-службе КВН.
Ранее Сабуров рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю, что для участия в КВН необходимо совершать финансовые взносы.
"Нурлан Сабуров не был замечен в телевизионных лигах МС КВН (Международный союз КВН). Он не играл ни в высшей лиге, ни в премьер-лиге, поэтому его слова о том, что участие в КВН требует финансовых взносов, беспочвенны и неверны! Чтобы играть в КВН, нужен талант и немного удачи", - отметили в пресс-службе.
Режиссер Юлий Гусман
13:11РИА Новости
Гусман удивился словам стендап-комика о необходимости платить взносы в КВН
020200
Обсудить 0
Нурлан СабуровЮрий ДудьКВНМоскваОбщество
Рекомендуем
Бургер
Реклама бургера со сценой домашнего насилия вызвала скандал в Бельгии
РИА
Новости
Российский певец Вадим Казаченко
С Первого канала взыскали 80 тысяч рублей за использование клипа Казаченко
Владимир Джабаров
Джабаров рассказал о действиях в случае угрозы целостности Сирии
Телеведущий Александр Масляков
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Лента
новостей
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
В ОНК заявили, что сын топ-менеджера МТС раскаивается в случившемся
Певец Бедрос Киркоров
Киркоров-старший оценил идею исполнения русской песни на Евровидении
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал к справедливой оплате труда медработников
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал слова информатора о разговоре с Зеленским
Режиссер Юлий Гусман
Гусман удивился словам стендап-комика о необходимости платить взносы в КВН
Вид Анкары
МИД Турции пригласил послов стран-членов Совбеза ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал одну из целей турецкой операции в Сирии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке в новой редакции
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов
В ФБК заявили, что не получали финансирование из-за рубежа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
17:24Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
17:23Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения
17:22Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
17:21СМИ: в Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности после стрельбы в Галле
Лента новостейМолния