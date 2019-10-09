Жителя Казани будут судить за оставленную на обочине дороги годовалую дочь

По версии следствия, в июле 2019 года мужчина заподозрил супругу в измене. Чтобы проучить её, мужчина вывез их годовалую дочь на автомобиле и оставил на обочине проезжей части по улице Жиганова в Казани, а сам уехал. При этом мужчина сфотографировал ребенка и отправил снимок супруге, потребовав, чтобы та забрала дочь. Женщина не поверила мужу и оставила сообщение без внимания. Позже ребенка обнаружили случайные прохожие, которые передали его сотрудникам полиции.