Жителя Казани будут судить за оставленную на обочине дороги годовалую дочь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт — РИА Новости. Житель Казани, оставивший годовалую дочь на обочине дороги после ссоры с женой, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Татарстана.
По версии следствия, в июле 2019 года мужчина заподозрил супругу в измене. Чтобы проучить её, мужчина вывез их годовалую дочь на автомобиле и оставил на обочине проезжей части по улице Жиганова в Казани, а сам уехал. При этом мужчина сфотографировал ребенка и отправил снимок супруге, потребовав, чтобы та забрала дочь. Женщина не поверила мужу и оставила сообщение без внимания. Позже ребенка обнаружили случайные прохожие, которые передали его сотрудникам полиции.
"В отношении 28-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Вину в содеянном мужчина признал. Уголовное дело направлено в мировой суд. Обвиняемому грозит до года лишения свободы", - говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.