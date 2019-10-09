Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд. Его слова приводит издание " Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд. Его слова приводит издание " Говорит Москва ".

Масляков не смог даже вспомнить команду, за которую играл стендап-комик.

"Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать", — заявил он. Александр Масляков Телеведущий Телеведущий

В пресс-службе КВН заявили РИА Новости, что слова Сабурова о финансовых взносах для участия в клубе являются беспочвенными и неверными.

"Нурлан Сабуров не был замечен в телевизионных лигах Международного союза КВН. Он не играл ни в Высшей лиге, ни в Премьер-лиге. Чтобы играть в КВН, нужен талант и немного удачи", — отметили в пресс-службе.