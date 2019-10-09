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РИА Новости

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

16:54 09.10.2019 (обновлено: 17:31 09.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТелеведущий Александр Масляков
Телеведущий Александр Масляков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Телеведущий Александр Масляков. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд. Его слова приводит издание "Говорит Москва".
Масляков не смог даже вспомнить команду, за которую играл стендап-комик.
"Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать", — заявил он.
Ведущий КВН Александр Масляков
Александр Масляков
Телеведущий
В пресс-службе КВН заявили РИА Новости, что слова Сабурова о финансовых взносах для участия в клубе являются беспочвенными и неверными.
"Нурлан Сабуров не был замечен в телевизионных лигах Международного союза КВН. Он не играл ни в Высшей лиге, ни в Премьер-лиге. Чтобы играть в КВН, нужен талант и немного удачи", — отметили в пресс-службе.
Ранее бывший участник КВН и стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал, что для выступления в КВН нужно заплатить определенную сумму. Комик также отметил, что сидящие в жюри люди "какие-то непонятные зачастую".
Режиссер Юлий Гусман
13:11РИА Новости
Гусман удивился словам стендап-комика о необходимости платить взносы в КВН
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Нурлан СабуровКВНАлександр МасляковМоскваОбщество
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