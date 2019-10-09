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РИА Новости

Правительство предложило прекратить наказывать бизнес приостановкой работы

16:54 09.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 октября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 октября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые позволят уйти от такой формы наказания, как приостановка деятельности компании на срок до 90 суток, сообщил вице-премьер Константин Чуйченко.
"На сегодняшний момент КоАП предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор", - сказал Чуйченко на встрече президента с членами правительства.
"В настоящее время мы подготовили соответствующие поправки в КоАП, которые позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм", - добавил вице-премьер.
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