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РИА Новости

В Иране обнаружили крупное газовое месторождение

16:53 09.10.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В южной провинции Ирана обнаружено крупное газовое месторождение, сообщило агентство Fars со ссылкой на слова директора департамента разведки Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Сайеда Салеха Хенди (Seyed Saleh Hendi).
"Огромные запасы газа были обнаружены в южной провинции Ирана Фарсе после года активной разведки в регионе", - говорится в сообщении агентства.
Согласно сообщению, исследователи Ирана полагают, что запасов газа хватит на 16 лет потребления Тегераном.
Кроме того, отмечается, что дальнейшие подробности будут раскрыты управляющим директором Национальной иранской нефтяной компании.
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