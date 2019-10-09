В Иране обнаружили крупное газовое месторождение

Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа

© AP Photo / Vahid Salemi Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В южной провинции Ирана обнаружено крупное газовое месторождение, сообщило агентство В южной провинции Ирана обнаружено крупное газовое месторождение, сообщило агентство Fars со ссылкой на слова директора департамента разведки Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Сайеда Салеха Хенди (Seyed Saleh Hendi).

"Огромные запасы газа были обнаружены в южной провинции Ирана Фарсе после года активной разведки в регионе", - говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, исследователи Ирана полагают, что запасов газа хватит на 16 лет потребления Тегераном.