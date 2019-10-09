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РИА Новости

СМИ сообщили о попытке стрелявшего в Галле мужчины напасть на закусочную

16:50 09.10.2019
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© REUTERS / Marvin GaulСотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© REUTERS / Marvin Gaul
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Стрелок из немецкого Галле, в среду устроивший стрельбу вблизи синагоги, пытался также совершить нападение на расположенную поблизости закусочную, сообщает телеканал N-tv со ссылкой на очевидца происшествия.
Очевидец рассказал телеканалу, что к закусочной подошел вооруженный мужчина в зеленой верхней одежде и каске. По словам очевидца, злоумышленник бросил в заведение "что-то, подобное гранате", после чего по меньшей мере один раз выстрелил в витрину.
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По данным издания Welt, попытка нападения на закусочную произошла после стрельбы вблизи синагоги. Между тем журнал Spiegel информирует, что, по всей видимости, преступники пытались проникнуть в синагогу, где в честь Йом Кипура - дня поста, молитвы, всепрощения и искупления - собрались около 70-80 человек. По данным журнала, один из злоумышленников был в военной форме.
Ранее в среду полиция Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. По информации СМИ, стрельба произошла у синагоги. По данным полиции, нападавших было как минимум двое, они скрылись с места происшествия. В связи со стрельбой был задержан один человек.
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