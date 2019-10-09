СМИ сообщили о попытке стрелявшего в Галле мужчины напасть на закусочную

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Стрелок из немецкого Галле, в среду устроивший стрельбу вблизи синагоги, пытался также совершить нападение на расположенную поблизости закусочную, сообщает телеканал Стрелок из немецкого Галле, в среду устроивший стрельбу вблизи синагоги, пытался также совершить нападение на расположенную поблизости закусочную, сообщает телеканал N-tv со ссылкой на очевидца происшествия.

Очевидец рассказал телеканалу, что к закусочной подошел вооруженный мужчина в зеленой верхней одежде и каске. По словам очевидца, злоумышленник бросил в заведение "что-то, подобное гранате", после чего по меньшей мере один раз выстрелил в витрину.

По данным издания Welt, попытка нападения на закусочную произошла после стрельбы вблизи синагоги. Между тем журнал Spiegel информирует, что, по всей видимости, преступники пытались проникнуть в синагогу, где в честь Йом Кипура - дня поста, молитвы, всепрощения и искупления - собрались около 70-80 человек. По данным журнала, один из злоумышленников был в военной форме.