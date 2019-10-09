В Луганской области националисты подрались с полицией

Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики

КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Потасовка между националистами и полицейскими произошла на блокпосту в подконтрольной Киеву части Луганской области Украины, двух человек задержали, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел.

Ранее сайт "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение") сообщил, что украинские правоохранители пропустили через блокпост в Луганской области группу националистов, которые направлялись в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил. Договоренность об отводе сил в районе Петровского и Золотого была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Розведення військ у Золотому: на блокпост у Кремінній на Луганщині прибув лідер «Національного корпусу» та колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький. Групу ветеранів і волонтерів, проїзд яких блокувала поліція, пропустили — вони прямують до місця відведення сил pic.twitter.com/Ke5aPKBXph — hromadske (@HromadskeUA) 9 октября 2019 г.

"К блокпосту в городе Кременная на Луганщине подъехала колонна из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в Золотое. Сотрудники полка "Миротворец" остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку", - говорится в сообщении МВД на странице в Facebook

По данным министерства, полицейский совершил предупредительный выстрел в воздух, никаких спецсредств или оружия к националистам не применяли.

"Двоих полицейские задержали. Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовцев, другой находился в розыске. Также после осмотра автомобиля сотрудники полиции изъяли шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки их вернут владельцам", - сообщили в МВД. Ситуация находится под контролем правоохранителей, они продолжают нести службу, добавили в ведомстве.