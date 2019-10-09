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РИА Новости

В Луганской области националисты подрались с полицией

16:49 09.10.2019 (обновлено: 17:03 09.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Потасовка между националистами и полицейскими произошла на блокпосту в подконтрольной Киеву части Луганской области Украины, двух человек задержали, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел.
Ранее сайт "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение") сообщил, что украинские правоохранители пропустили через блокпост в Луганской области группу националистов, которые направлялись в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил. Договоренность об отводе сил в районе Петровского и Золотого была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе.
"К блокпосту в городе Кременная на Луганщине подъехала колонна из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в Золотое. Сотрудники полка "Миротворец" остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку", - говорится в сообщении МВД на странице в Facebook.
По данным министерства, полицейский совершил предупредительный выстрел в воздух, никаких спецсредств или оружия к националистам не применяли.
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"Двоих полицейские задержали. Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовцев, другой находился в розыске. Также после осмотра автомобиля сотрудники полиции изъяли шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки их вернут владельцам", - сообщили в МВД. Ситуация находится под контролем правоохранителей, они продолжают нести службу, добавили в ведомстве.
Ранее "Национальный корпус" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) анонсировал акцию протеста против разведения сил на линии разграничения. Националисты заявили, что собираются оставаться на линии столкновения до тех пор, пока украинские власти не откажутся от "формулы Штайнмайера". В случае, если разведение сил состоится, они намерены не покидать свои позиции.
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