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РИА Новости

В Казани задержали мужчину по подозрению в убийстве и расчленении знакомого

16:48 09.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗаседание Басманного суда города Москвы
Заседание Басманного суда города Москвы
© РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Житель Казани задержан по подозрению в убийстве и расчленении знакомого, фрагменты тела которого были найдены в квартире и на берегу реки Казанки, сообщает СУСК РФ по Республике Татарстан.
Вечером во вторник в квартире одного из домов на улице Чистопольская города Казани были обнаружены фрагменты тела 57-летнего мужчины. Кроме того, на улице Сибгата Хакима на берегу реки Казанки были найдены два мешка, закопанные в песок, в которых также находились части тела убитого. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".
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"По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель, который на момент задержания находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения", - говорится в сообщении СУСК.
По предварительной версии, мужчины распивали спиртные напитки у злоумышленника дома. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый сначала стукнул обухом топора по голове потерпевшего, а потом расчленил тело.
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"Чтобы скрыть следы преступления, мужчина стал выносить останки тела и закапывать на берегу реки. В этот момент его заметили соседи и позвонили в полицию", - отмечается в сообщении.
В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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