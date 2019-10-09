В Казани задержали мужчину по подозрению в убийстве и расчленении знакомого

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Житель Казани задержан по подозрению в убийстве и расчленении знакомого, фрагменты тела которого были найдены в квартире и на берегу реки Казанки, сообщает СУСК РФ по Республике Татарстан.

Вечером во вторник в квартире одного из домов на улице Чистопольская города Казани были обнаружены фрагменты тела 57-летнего мужчины. Кроме того, на улице Сибгата Хакима на берегу реки Казанки были найдены два мешка, закопанные в песок, в которых также находились части тела убитого. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

"По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель, который на момент задержания находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения", - говорится в сообщении СУСК.

По предварительной версии, мужчины распивали спиртные напитки у злоумышленника дома. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый сначала стукнул обухом топора по голове потерпевшего, а потом расчленил тело.

"Чтобы скрыть следы преступления, мужчина стал выносить останки тела и закапывать на берегу реки. В этот момент его заметили соседи и позвонили в полицию", - отмечается в сообщении.