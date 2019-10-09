Экс-замглавы Элисты предстанет перед судом за взятки

Как сообщало ранее СУСК России по Калмыки, обвиняемый с ноября 2018 по июль 2019 года получал взятки от директора по капстроительству АО "ГТ Энерго". По версии следствия, за это его подчиненные продляли разрешения на строительство теплосетей в Элисте, оформляли права пользования земельными участками и выдавали разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Отмечалось, что всего им получено 320 тысяч рублей.