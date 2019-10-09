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РИА Новости

Экс-замглавы Элисты предстанет перед судом за взятки

16:45 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бывший замглавы администрации Элисты предстанет перед судом по обвинению в получении взяток, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
"Прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Элисты... Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как сообщало ранее СУСК России по Калмыки, обвиняемый с ноября 2018 по июль 2019 года получал взятки от директора по капстроительству АО "ГТ Энерго". По версии следствия, за это его подчиненные продляли разрешения на строительство теплосетей в Элисте, оформляли права пользования земельными участками и выдавали разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Отмечалось, что всего им получено 320 тысяч рублей.
В ходе следствия оперативники провели обыски, допросили работников городской администрации, наложили аресты на имущество обвиняемого стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей и на все его банковские счета.
По информации источника РИА Новости, обвиняемый - Бадма Манджиев, занимавший должность замглавы администрации Элисты с ноября 2014 года.
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