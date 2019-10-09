Митрополит Иларион: кто признает раскольников Украины - окажется в изоляции

Две главные темы обсуждаются последние дни во всем православном мире. Это воссоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью – уже свершившееся историческое событие - и запланированный на 12 октября внеочередной Архиерейский собор Элладской церкви, на котором ожидается рассмотрение больной темы признания или непризнания украинских раскольников. О том, что значат эти два события для мирового православия и какие последствия могут иметь, в интервью РИА Новости рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.

- Владыка, на этой неделе завершилось воссоединение Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе с Московским патриархатом. С каким чувством вы встретили эту новость?

- С чувством глубокого облегчения и благодарности Богу. Перевернута важная страница в истории нашей Церкви. Завершился процесс воссоединения русской диаспоры под омофором Московского патриарха. Окончательно преодолено разделение, начавшееся сто лет назад, после октябрьской революции.

- А почему Константинопольский патриархат упразднил Архиепископию осенью прошлого года, что и привело к воссоединению ее с Русской православной церковью?

- Логика действий Константинопольского патриарха, начиная с весны 2018 года, когда он объявил о намерении "даровать автокефалию Украине", не поддается объяснению. Но если в случае с легитимизацией украинского раскола вред был нанесен Русской церкви, то в случае с упразднением Архиепископии Константинопольский патриархат нанес удар по самому себе.

По учению святых отцов, Бог обращает зло к добрым последствиям. Упразднение Архиепископии было злым делом, но оно стало толчком к ее воссоединению с Матерью-Церковью. В 1931 году она откололась от Русской церкви в силу политических обстоятельств, и этот отход позиционировался ее главой митрополитом Евлогием как временный. Именно на временной основе она была принята Константинопольским патриархатом, который дважды затем упразднял ее – один раз в 1965 году, второй раз в 2018-м.

- Как в самой Архиепископии восприняли весть о воссоединении с Московским патриархатом?

- В кафедральном соборе на рю Дарю, когда было объявлено об этом решении, люди приветствовали друг друга пасхальным возгласом "Христос воскресе!". На глазах многих были слезы. И в остальных приходах, последовавших за архиепископом Иоанном, данное решение было воспринято как радостное и долгожданное.

- А сколько священников последовало за ним и сколько не последовало?

- Вы можете сравнить фотографии двух собраний, происходивших почти одновременно. На одной запечатлены сторонники Константинополя, собранные митрополитом Эммануилом. Они все обращены спиной к объективу, и точное количество людей в подрясниках сосчитать трудно: во всяком случае, их там не больше десяти.

© Фото : предоставлено ОВЦС МП Собрание части клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во главе с митрополитом Галльским Эммануилом © Фото : предоставлено ОВЦС МП Собрание части клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во главе с митрополитом Галльским Эммануилом

А на другой фотографии – участники собрания, принявшего решение о присоединении к Московскому патриархату. Они стоят лицом к объективу, на их лицах радость. Там около пятидесяти клириков. Согласно коммюнике Архиепископии, желание присоединиться к Московскому патриархату выразил 51 клирик из числа участников этого собрания и еще 37 клириков, которые на нем отсутствовали. Итого 84 священнослужителя. Так что речь идет об абсолютном большинстве.

- Через несколько дней Элладская церковь будет принимать решение о признании или непризнании "Православной церкви Украины" (ПЦУ) – новой структуры, созданной Константинополем на базе раскольнических. Каковы ваши прогнозы, опасения и надежды?

- Элладская церковь является автокефальной, и я надеюсь, что она примет ответственное решение, соответствующее духу и букве церковных канонов, без давления извне. В Элладской церкви знают, что украинская псевдо-церковная структура, получившая томос от Константинополя, состоит из лиц, не имеющих канонических хиротоний. Часть ее "иерархов" происходит от самозванца – диакона, выдававшего себя то за православного епископа, то за англиканского священника и в итоге оказавшегося за решеткой. Другая часть происходит от бывшего митрополита, преданного анафеме. Может ли из гнилых источников течь хорошая вода?

Выдать томос об автокефалии этой группе было ошибкой со стороны Константинополя. Но патриарха Варфоломея дезинформировали тогдашние украинские власти и его собственные эксперты по украинским делам. Ему внушали, что Порошенко останется у власти и доведет дело ликвидации канонической Украинской православной церкви до конца, а Порошенко позорно провалился на выборах и ушел с политической арены. Патриарху внушали, что вслед за дарованием томоса к новой структуре присоединятся чуть ли не все канонические епископы, но присоединилось только двое из девятноста. Патриарху внушали, что Москва удерживает в своих объятьях Киев, но оказалось, что и это не так: сами украинские православные в подавляющем своем большинстве не желают разрыва с Русской церковью.

Наконец, патриарху внушали, что томос объединит всех украинских православных. Но он не смог объединить даже самих раскольников. Не случайно спустя лишь несколько месяцев после "объединительного собора", на котором две раскольничьи структуры слили в одну, внутри раскола вновь возникло разделение. И теперь уже сам основатель раскола, восстановленный в "сане" Константинопольским патриархом, объявил о выходе из "ПЦУ" и воссоздании "Киевского патриархата".

- Для раскола вполне естественно, что он делится на части: когда-то в Греции был один старостильный раскол, а сколько их сейчас. Реально ли вообще, что трагическое разделение верующих на Украине будет не усугубляться дальше, а как-то преодолеваться?

- Глубоко убежден в том, что время все расставит по своим местам. Ныне же важно не спешить с односторонними решениями, которые могут лишь усугубить возникшее разделение. Давайте лучше дождемся того благословенного дня, когда все поместные Церкви, движимые Святым Духом, смогут собраться вместе и на всеправославном уровне решить будущее украинского православия.

Прецеденты исцеления расколов имеются, в том числе в недавнем прошлом. Достаточно вспомнить церковный собор в Софии, созванный для преодоления раскола в Болгарской церкви. Он прошел под председательством патриарха Варфломея, с участием глав и представителей других поместных Церквей, и результатом его стало возвращение раскольников в лоно Церкви. В случае же с Украиной был избран другой сценарий, а потому и результат оказался прямо противоположным.

В Элладской церкви немало иерархов, хорошо осведомленных о реальном положении дел на Украине. Им известно, что абсолютное большинство православной паствы остается сплоченным вокруг митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Это 12 тысяч приходов, более 200 монастырей и миллионы верующих. Эти верующие знают, кто такие раскольники, и никогда за ними не пойдут. Живительные токи благодатной воды они никогда не променяют на гнилую воду.

- Однако некоторые греческие иерархи уже грозят Русской церкви изоляцией…

- В изоляции окажутся те, кто признает раскол. Мы в Русской церкви ощущаем мощную поддержку поместных православных Церквей. Некоторые Церкви открыто выразили свое несогласие с легитимизацией украинского раскола, другие молчаливо не соглашаются с ней.

Уверен: абсолютное большинство поместных Церквей как не признало, так и в будущем не признает это деяние. А значит – раньше или позже – к этому вопросу все равно придется вернуться на всеправославном уровне.

- Как будет вести себя Русская церковь, если Элладская церковь все-таки признает ПЦУ?

- А как бы повела себя Элладская церковь, если бы Русская церковь признала один из старостильных расколов? Думаю, ответ очевиден. Когда Константинополь даровал томос об автокефалии украинским раскольникам, у нас не оставалось никакого иного выбора, кроме как разорвать евхаристическое общение. Многие греческие иерархи этого не поняли, сочли нашу реакцию слишком жесткой, не оставляющей пространства для диалога. Но пусть те, кто нас критикуют, поставят себя на наше место.

Мы открыты к диалогу и надеемся на диалог. Мы неоднократно призывали к такому диалогу Константинопольского патриарха. И сейчас мы призываем к тому, чтобы вопросы подобной важности решались на всеправославном уровне, а не путем односторонних решений отдельных поместных Церквей.

Если мы не можем сейчас решить вопрос без ущерба для церковного единства, давайте возьмем паузу. Дадим Святому Духу возможность помочь нам разобраться в том, в чем без Его помощи нам разобраться трудно.