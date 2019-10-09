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РИА Новости

В России смартфоны Samsung Fold с гибким экраном перепродают вдвое дороже

16:38 09.10.2019
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© AP Photo / Eric RisbergСмартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном
Смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном
© AP Photo / Eric Risberg
Смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Новые смартфоны Samsung Galaxy Fold с гибким экраном, первая партия которых в РФ разошлась на этапе предзаказа, начали перепродавать на сервисах бесплатных объявлений с наценкой до двух раз, сообщили РИА Новости в пресс-службах Avito и "Юлы".
Samsung в конце февраля представил первый в мире смартфон со сгибающимся экраном - Galaxy Fold. Модель оснащена сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому смартфон способен складываться в компактное устройство. Предзаказы в РФ можно было оформить с 4 по 7 октября на официальном сайте и в фирменных салонах Samsung, а также в сети "М.Видео" по цене 159,99 тысячи рублей. Старт продаж в РФ намечен на 25 октября (в ряде стран он начал продаваться раньше).
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Однако вся первая партия устройств для России разошлась еще до завершения предзаказа, сообщал Samsung. Дата следующей поставки, после 25 октября, пока не называлась. Как рассказали представители сервисов объявлений, новинки уже начали перепродавать.
"На "Юле" уже появились объявления о продаже Samsung Fold. Цены начинаются от 195 тысяч рублей и доходят до 310 тысяч рублей. В продаже есть модели, привезенные из Европы и те, которые раскупили в Москве", - рассказали в пресс-службе "Юлы".
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На "Авито" с момента начала предзаказа в России телефона Samsung Galaxy Fold число объявлений о продаже этой модели выросло в 1,5 раза, а спрос - в 2 раза, рассказали в компании. "При этом средняя цена в объявлениях выросла на 2,5% и составляет 189,371 тысячи рублей. Максимальная сумма, за которую продают данный телефон - 300 тысяч рублей", - рассказали в "Авито".
Новинка от Samsung вызвала большой интерес и в других странах. Первые партии были полностью распроданы в течение получаса в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре в день старта предзаказа 18 сентября. В Республике Корея продажи устройства начались 6 сентября и были организованы в два этапа, оба из которых показали такие же результаты.
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