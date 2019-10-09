В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, факты получения ФБК денег от зарубежных организаций выявили после публикаций в СМИ о работе фонда.

В свою очередь, директор ФБК Иван Жданов написал в твиттере, что там никогда не получали иностранного финансирования и будут обжаловать решение.

После включения в список иностранных агентов организация обязана сообщать в своих материалах об этом статусе и предоставлять в Минюст дополнительную отчетность. Решение о включении в список можно обжаловать в суде.

Дело против ФБК

В конце лета в отношении ФБК возбудили уголовное дело о об отмывании крупной суммы.

В Следственном комитете выяснили, что с 2016 по 2018 годы сотрудники фонда получили около миллиарда рублей, приобретенных заведомо преступным путем.

Для того чтобы отмыть эти деньги, их через банкоматы переводили в разные банки, а уже оттуда — на счета Фонда.