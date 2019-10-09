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РИА Новости

В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

16:35 09.10.2019 (обновлено: 17:28 09.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДиректор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, факты получения ФБК денег от зарубежных организаций выявили после публикаций в СМИ о работе фонда.
Иван Жданов и Илья Яшин
14:48РИА Новости
В ФБК заявили, что не получали финансирование из-за рубежа
В свою очередь, директор ФБК Иван Жданов написал в твиттере, что там никогда не получали иностранного финансирования и будут обжаловать решение.
После включения в список иностранных агентов организация обязана сообщать в своих материалах об этом статусе и предоставлять в Минюст дополнительную отчетность. Решение о включении в список можно обжаловать в суде.

Дело против ФБК

В конце лета в отношении ФБК возбудили уголовное дело о об отмывании крупной суммы.
В Следственном комитете выяснили, что с 2016 по 2018 годы сотрудники фонда получили около миллиарда рублей,  приобретенных заведомо преступным путем.
Для того чтобы отмыть эти деньги, их через банкоматы переводили в разные банки, а уже оттуда — на счета Фонда.
Фигурантам дела, если их вину докажут, грозит до семи лет лишения свободы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
14:06РИА Новости
В Кремле прокомментировали включение ФБК в список иностранных агентов
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Фонд борьбы с коррупциейМинистерство юстиции РФРоссияПроисшествия
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