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РИА Новости

В Галле два человека поступили в клинику с огнестрельными ранениями

16:35 09.10.2019 (обновлено: 16:40 09.10.2019)
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© AP Photo / dpa/Robert MichaelПолицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Полицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© AP Photo / dpa/Robert Michael
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику в немецком Галле, сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя медучреждения.
Одному из пострадавших в данный момент проводят операцию, по другому нет более подробной информации.
Ранее полиция сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
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