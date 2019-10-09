В Галле два человека поступили в клинику с огнестрельными ранениями

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику в немецком Галле, сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя медучреждения.

Одному из пострадавших в данный момент проводят операцию, по другому нет более подробной информации.

Ранее полиция сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.