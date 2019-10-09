Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дефицита инсулина в России нет, хотя ряд регионов допустил срыв закупок, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.
"Мы провели выборочно закупки особо важных препаратов, потому что ровно речь шла об инсулинах, противоопухолевых препаратах. Смотрите, какая интересная ситуация получилась... только 21 субъект из 85 Российской Федерации допустил такую ситуацию, что были сорваны закупки более трети аукционов, то есть никто не подал", - сказала Максимкина журналистам по итогам совещания в Минздраве.
По ее словам, в некоторых субъектах были сорваны более 60% аукционов, в частности, в Дагестане и Ингушетии. Более 50% несостоявшихся закупок - в Чукотском автономном округе, Республике Коми.
"Я могу сказать, что у нас вообще с вами нет дефицита инсулинов на рынке Российской Федерации. Мало того, что у нас есть собственное производство собственного инсулина,... у нас еще все крупнейшие производители инсулинов в мире построили здесь современное производство", - добавила Максимкина.
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