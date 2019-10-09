В Париже у японского туриста украли часы стоимостью 840 тысяч долларов

К 30-летнему японцу, который поздно вечером стоял возле пятизвездочного отеля у Триумфальной арки, подошел мужчина и попросил сигарету.

Затем вор схватил туриста за руку, снял дорогие часы и убежал.

Издание уточняет, что такие часы с их громоздкими корпусами, которые раскрывают сложные внутренние механизмы, высоко ценятся поклонниками и хорошо известны ворам, нацеленным на богатых туристов во французской столице.