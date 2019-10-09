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РИА Новости

Трамп прокомментировал слова информатора о разговоре с Зеленским

16:26 09.10.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ложью слова информатора о том, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был "сумасшедшим, пугающим и несодержательным в вопросе национальной безопасности".
Ранее газета New York Times сообщила, что, по информации осведомителя, сотрудник Белого дома, который слушал разговор Трампа с Зеленским, назвал его "сумасшедшим и пугающим".
"Так называемый информатор, еще не узнав, что я собираюсь опубликовать точную стенограмму, заявил, что мой телефонный разговор с президентом Украины был "сумасшедшим, пугающим и неинформативным в вопросе национальной безопасности". Это очень большая ложь. Читайте стенограмму", - написал Трамп в Twitter.
Вместе с тем, Трамп в очередной раз отметил, что его разговор с Зеленским был "прекрасным".
"Информатор и остальные говорили до того, как увидели стенограмму. Теперь все они должны извиниться передо мной и прекратить смешной импичмент", - добавил американский президент.
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Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действующего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Позже Шокин был уволен. В августе 2017 года расследование дела относительно компании Burisma было закрыто.
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Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
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Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
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