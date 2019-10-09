В Минобороны Украины заявили о минометном обстреле в районе Золотого

КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Минобороны Украины заявило, что в среду зафиксировало минометные обстрелы в районе Золотого в Донбассе.

Договоренность об отводе сил в районе Петровского и Золотого была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. Начало процесса было назначено на 7 октября. В течение 30 дней стороны должны отвести силы, разобрать фортификации и провести разминирование. Один из первых пунктов – начало отвода сил – был запланирован на 9 октября. В среду самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого и Петровского в Донбассе.

"После 10.25 (совпадает с мск) разрывы трех вражеских мин калибра 82 миллиметра зафиксировали наши воины в районе н. п. Золотое", - сообщила пресс-служба министерства.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.