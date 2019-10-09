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РИА Новости

В Минобороны Украины заявили о минометном обстреле в районе Золотого

16:24 09.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакМинистерство обороны Украины
Министерство обороны Украины
© РИА Новости / Михаил Палинчак
КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Минобороны Украины заявило, что в среду зафиксировало минометные обстрелы в районе Золотого в Донбассе.
Договоренность об отводе сил в районе Петровского и Золотого была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. Начало процесса было назначено на 7 октября. В течение 30 дней стороны должны отвести силы, разобрать фортификации и провести разминирование. Один из первых пунктов – начало отвода сил – был запланирован на 9 октября. В среду самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого и Петровского в Донбассе.
"После 10.25 (совпадает с мск) разрывы трех вражеских мин калибра 82 миллиметра зафиксировали наши воины в районе н. п. Золотое", - сообщила пресс-служба министерства.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
15:13РИА Новости
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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